إيفانكا ترامب وزوجها كوشنر يشتريان جزيرة ألبانية بأكثر من مليار دولار

الوكيل الإخباري- أفادت صحيفة الغارديان البريطانية بأن إيفانكا ترامب وزوجها جاريد كوشنر أبرما صفقة عقارية ضخمة لشراء جزيرة "ساسان" الألبانية، الواقعة في البحر الأدرياتيكي، مقابل أكثر من مليار دولار، بهدف تطويرها إلى منتجع سياحي فاخر.

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الجزيرة التي تبلغ مساحتها 1400 فدان، وتتمتع بتنوع بيولوجي وموقع استراتيجي داخل حديقة بحرية وطنية، كانت في السابق قاعدة عسكرية مغلقة، ولا تزال تحتوي على أنفاق ومخابئ وذخائر غير منفجرة.



الصفقة أثارت جدلًا واسعًا، خاصة من قبل نشطاء بيئيين، بسبب المخاوف على النظام البيئي البحري. من جهتها، حصلت عائلة كوشنر على موافقة مبدئية من الحكومة الألبانية نهاية 2024، وسط دعم رسمي للمشروع باعتباره فرصة لتنشيط الاقتصاد وتعزيز السياحة الفاخرة.