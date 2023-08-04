خطأ طبي .. حقنة خاطئة تشوة رحم سيدة أميركية أرادت الإنجاب

الوكيل الإخباري -
ضمن محاولاتها للإنجاب عبر تقنية التلقيح الاصطناعي، تعرضت سيدة أميركية للإصابة بحروق من الدرجة الأولى بسبب خطأ طبي.اضافة اعلان
تفاصيل القصة أن السيدة كريستين قصدت إحدى العيادات الطبية في بنسلفانيا لإجراء تنظير داخل الرحم، حيث ان التنظير يتطلب حقن الرحم بمحلول ملحي، والكارثة كانت عندما حقن الطبيب محلول آخر داخل الرحم حيث بدأت كريستين تشعر بآلام شديدة.
وتجاهل الطبيب شكوى كريستين قائلا إن ما يحصل أمر طبيعي، اكتشف فيما بعد أن الطبيب لم يحقن المحلول الملحي بل حقن حمض ثلاثي الكلورواسيتيك الذي يستخدم في التقشير الكيميائي لإزالة الثآليل وعلاج الأمراض الجلدية مثل حب الشباب والبقع البنية.
وعانت كريستين من حروق كيميائية من الدرجة الأولى والثانية داخل وخارج جسدها.
وقال متحدث باسم العيادة للصحيفة إن الطبيب الذي أخطأ في الإجراء "لم يكن مسؤولاً عن وجود الحمض في غرفة العمليات" و"لم يشارك في ملء الحقنة مسبقا".
رفعت كريستين وزوجها جيسون دعوى قضائية ضد العيادة، قائلين إنهما يعتزمان تحميلها والطبيب مسؤولية هذا السيناريو المروع. ( سكاي نيوز
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