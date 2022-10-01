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السبت، 01-10-2022 03:44 م

خلال أيام .. القمر العملاق يغطي سماء دول عربية

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الوكيل الإخباري-سيشهد محبو الظواهر الفلكية، ظهور القمر مكتملا والمعروف بالقمر العملاق أو قمر الدم خلال أيام.

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ووفق الموقع الرسمي لوكالة ناسا لعلوم الفضاء، سيظهر القمر مقابل الشمس في خط الطول الأرضي يوم 9 أكتوبر في الساعة 4:55 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة. 

وسيوافق ظهوره يوم الاثنين من المناطق الزمنية القياسية لإيران والخليج شرقًا إلى خط التوقيت الدولي، وسيظهر القمر كاملا لمدة ثلاثة أيام تقريبًا بدءا من صباح السبت حتى صباح الثلاثاء.


عادة ما يحصل القمر المكتمل على العديد من الأسماء باختلاف وقت ظهوره، وسيعرف هذا القمر، بقمر الصياد، وهو أقدم استخدام مكتوب لمصطلح "قمر الصياد" الذي تم تحديده في قاموس أوكسفورد الإنجليزي يعود إلى عام 1710.


وفقًا لتقويم المزارع ، مع تساقط الأوراق وزيادة وزن الغزلان، يكون قد حان وقت الصيد. نظرًا لأن المزارعين قد حصدوا الحقول ، يمكن للصيادين بسهولة رؤية الحيوانات التي خرجت لالتقاطها والثعالب التي خرجت لتفترسها.



ووفقًا لهذا التقويم ، اكتمال القمر في أكتوبر ، يطلق عليه قبائل ألجونكوين في ما يعرف الآن بشمال شرق الولايات المتحدة اسم القمر المسافر، أو قمر الدم.


وتشير بعض المصادر إلى أن اختيار اسم قمر الدم، مرتبط بتغيير الفصول، وظهور النباتات بعد تساقط الأوراق، فيما يشير آخرون إلى أنه اسم مرتبط بالصيد في فصل الشتاء.


أما اسم القمر المسافر جاء بسبب مراقبة هجرة الطيور والحيوانات الأخرى التي تستعد لفصل الشتاء. قد يشير هذا الاسم أيضًا إلى الموسم الذي تنزل فيه القبائل الشمالية من الجبال لفصل الشتاء. 

 

 

صدى البلد

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