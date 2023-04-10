خلال نيسان .. مدن سعودية تكتسي البياض صباح اليوم -فيديو

الوكيل الإخباري - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مقاطع فيديو وصور للثلوج صباح اليوم على عدة مدن سعودية منها الطائف وعسير والباحة .
وتفاعل المتابعون مع مقاطع الفيديو على كثافة الثلوج ببعض المناطق مما استدعى ازالتها بالجرافات .
April 10, 2023
Taif city, Saudi Arabia just now experienced heavy rain, hailing and a bit of snowing 🤍 ❄️ 🌧️📍💚🇸🇦.— ﮼ابوخالد (@AzeezLazez) April 10, 2023
An odd year.
قبل شوي الطائف، وحتى الباحة، امطرت بقوة ونزل برَد 🤍. pic.twitter.com/1AGPdvjoZ4
#الباحة_بلس_أمطار— الباحة بلس🇸🇦أخباروسياحة🇸🇦 (@SnapBaha) April 10, 2023
تساقط الثلوج والأمطار صباح اليوم الأثنين منظر يأسر الأنظار من منتجعات بساتين اللوز. pic.twitter.com/XNvzhGEQz9
الباحة تكتسي البياض من بياض قلوب أهلـها 🤍— 𝐀𝐥𝐢 | 📸 (@teacher__ali) April 10, 2023
#الباحه_الان pic.twitter.com/FSmPrY7fnn
🔴 شاهد— طقس (@tqqs) April 10, 2023
الجرافات تزيل البرد الكثيف من شوارع #الباحة
الاثنين ١٩ رمضان ١٤٤٤هـ
10 إبريل 2023م
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صباح اللورد والأجواء الجميلة الممطره على منطقة الباحة pic.twitter.com/g0cyMSk0Nj— Al-Ghamdi ابو عبدالرحمن (@ghamdisa202031) April 10, 2023