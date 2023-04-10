الإثنين 10-04-2023
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الإثنين، 10-04-2023 09:34 ص

خلال نيسان .. مدن سعودية تكتسي البياض صباح اليوم -فيديو

الثلوج في السعودية


الوكيل الإخباري - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مقاطع فيديو وصور للثلوج صباح اليوم على عدة مدن سعودية منها الطائف وعسير والباحة   .

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وتفاعل المتابعون مع مقاطع الفيديو على كثافة الثلوج ببعض المناطق مما استدعى ازالتها بالجرافات .

 

 

 

 

 




 

 


 

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