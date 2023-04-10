خلال نيسان .. مدن سعودية تكتسي البياض صباح اليوم -فيديو

الوكيل الإخباري - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مقاطع فيديو وصور للثلوج صباح اليوم على عدة مدن سعودية منها الطائف وعسير والباحة .

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وتفاعل المتابعون مع مقاطع الفيديو على كثافة الثلوج ببعض المناطق مما استدعى ازالتها بالجرافات .



An odd year.

قبل شوي الطائف، وحتى الباحة، امطرت بقوة ونزل برَد 🤍. Taif city, Saudi Arabia just now experienced heavy rain, hailing and a bit of snowing 🤍 ❄️ 🌧️📍💚🇸🇦.An odd year.قبل شوي الطائف، وحتى الباحة، امطرت بقوة ونزل برَد 🤍. pic.twitter.com/1AGPdvjoZ4 April 10, 2023

#الباحة_بلس_أمطار

تساقط الثلوج والأمطار صباح اليوم الأثنين منظر يأسر الأنظار من منتجعات بساتين اللوز. تساقط الثلوج والأمطار صباح اليوم الأثنين منظر يأسر الأنظار من منتجعات بساتين اللوز. pic.twitter.com/XNvzhGEQz9 April 10, 2023