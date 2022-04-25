الإثنين 25-04-2022
الوكيل الاخباري

مذكرة تفاهم للتعاون السياسي والأمني بين الأردن والنمسا

العمل: بلاغ الخصاونة الجديد جاء للحفاظ على فرص العمل

الملك لماكرون : الأردن مُلتزم بالعمل معكم من أجل الاستقرار

داعية سعودي: تصوير الكعبة يبطل الطواف

الأردن يبحث جهود إنهاء الأزمة اليمنية عبر حل سياسي

شكاوى من عدم تأجيل قروض الافراد وجمعية البنوك توضح

الخرابشة: مجلس الوزراء لم يناقش مشكلة انقطاع الكهرباء في الشتاء

خطة الفيدرالي الأمريكي تهدّد بيتكوين.. هل بدأت رحلة الانحدار؟

للمرة الأولى في نحو 10 أشهر.. اليورو يهبط دون مستوى 77 روبلا

الملك يهنئ ماكرون بإعادة انتخابه

الإثنين، 25-04-2022 04:16 م

داعية سعودي: تصوير الكعبة يبطل الطواف

image


الوكيل الإخباري - حذر الداعية الاسلامي واستاذ الفقه وأصوله من جامعة الملك سعود بالرياض الشيخ عزيز بن فرحان العنزي من خطورة التصوير أثناء الطواف واستدبار الكعبة لأن ذلك يؤدي إلى إبطال الطواف.

اضافة اعلان


ودعا العنزي المعتمرين إلى التركيز في العبادة والدعاء والذكر أثناء الطواف والبعد عن التصوير وكل ما يلهي عن ذكر الله، خاصة في بيت الله الحرام.


وأكد أن استدبار الكعبة أثناء الطواف يبطل الطواف ، خاصة أننا نرى بعض الناس ينشغلون بالتصوير أثناء الطواف ويستدبرون الكعبة فذلك يبطل طوافهم، لذلك على الناس أن ينتبهوا إلى خطورة ذلك، وترك التصوير والانشغال بالطاعة والعبادة وذكر الله.

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
طرق_الوقاية_من_انتشار_البعوض_والدبور_في_فصل_الصيف

6 نباتات تحميك من بعوض الصيف

kane-tanaka-oldest-person_tcm25-563944

وفاة أكبر معمرة في العالم

image (2)

خلف القضبان وبلا مستقبل.. قصة زواج اغرب من الخيال في أمريكا

541048824

فهد يهاجم شرطيا ويثير الذعر بين السكان في إيران

20190130_1548881238-727392

شاهد .. مغامرة شابين تنقذ ستينيا من الغرق في السعودية

ECDD80D7-1859-4866-8BC5-BA1E90A501FE

مسكن للألم أودى بحياة سيدة في إنجلترا

أخبار متعلقة
مب قث تع ري

مشهد مرعب.. سائق يخرج من مركبته وهي تسير انتقاماً من الركاب في مصر

6263ff8e4c59b75d534058ee

اكتشاف حيوان بحري أقدم من الديناصورات في كندا

هل-يجوز-صيام-القضاء-متقطع3

ماذا كان يأكل الرسول ﷺ في رمضان؟

ds

مهرجان القاهرة للموضة والأزياء 2022

625e86834236047fc80d27d0

أمريكي يجمد حيوانات حية في ثلاجته

china-space-moon

بيع غبار من سطح القمر في مزاد بمبلغ 500 ألف دولار