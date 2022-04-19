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الثلاثاء، 19-04-2022 05:30 م

أمريكي يجمد حيوانات حية في ثلاجته

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الوكيل الإخباري - قال مسؤولون إن رجلا من ولاية أريزونا الأمريكية يواجه تهمة باستخدام القسوة بعد العثور على 183 كلبا نافقا وأرانب وطيورا في ثلاجاته الضخمة تم تجميدها على ما يبدو وهي على قيد الحياة.

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وعثر نواب مقاطعة موهافي وضباط مراقبة الحيوانات، على الحيوانات في مجمد مرآب في 3 أبريل، بعد أن أبلغت امرأة أن مايكل باتريك تورلاند (43 عاما)، لم يعيد الثعابين التي أقرضته إياها للتكاثر، حسبما قال مكتب العمدة يوم الخميس في بيان.


وأوضح البيان أن الحيوانات المجمدة تضم كلابا وسلاحف وسحالي وطيورا وثعابين وفئرانا وجرذانا وأرانب. وقال مكتب العمدة إنهم وضعوا في "ثلاجة كبيرة الحجم"، مضيفا: "يبدو أن العديد من الحيوانات قد تم تجميدها على قيد الحياة بسبب وضع أجسامها".


وبحسب ما ورد، اكتشف مالك المنزل الحيوانات المجمدة أثناء التنظيف بعد إخلاء تورلاند وزوجته للمنزل. وقال البيان إن المالك اتصل بعد ذلك بالمرأة التي أبلغت مكتب العمدة.


وقال المكتب إن تورلاند اعتقل في المنزل عندما أبلغ النواب أنه عاد إلى المنزل: "عند مقابلته، اعترف تورلاند في النهاية بوضع بعض الحيوانات في الثلاجة عندما كانت لا تزال على قيد الحياة".

 

RT

 




 

 


 

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