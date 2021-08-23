الإثنين 23-08-2021
الوكيل الاخباري

الضمان يتيح للمتقاعدين سلفة لتسديد قروضهم

جملة من النائب عشا تثير جدلا تحت القبة

بدء العد التنازلي لإلغاء الحظر الليلي وترقب شعبي

الحكومة : انخفاض أسعار المحروقات عالميا

انتقادات نيابية لضريبة المحروقات

تبليغ 129 شخصا بحضور جلسات محاكمتهم بتهم مخالفة أوامر الدفاع

تحذير لمستخدمي واتساب: احذفوا هذه الرسائل ولا تفتحوها أبداً

كم تبلغ غرامة حجز وثائق طلبة المدارس الخاصة؟

جريمة مروعة.. يقتل زوجته وأبنائه ثم ينتحر

الموت يفجع أمير الكويت

الإثنين، 23-08-2021 10:10 ص

دبي.. شرطي يستعيد وثائقه بعد 4 سنوات من فقدانها بسبب مخالفة مرورية

image-1-8


الوكيل الاخباري- تمكن شرطي خليجي في دبي في دولة الإمارات من استعادة وثائقه الشخصية بعد أن فقدها قبل 4 سنوات، وذلك بمحض الصدفة.

وفقد شرطي في العشرينات من عمره محفظته، قبل نحو 4 سنوات، والتي كانت تحتوي في ذلك الوقت على هويته الشخصية ورخصة قيادة، لكنه لم يتذكر أين فقدها، فسارع إلى فتح بلاغ في فقدانها بتاريخ أغسطس/ آب من عام 2016، ثم قام بعدها باستخراج بطاقة رخصة قيادة بديلة، لينسى بعدها حادثة الفقدان ورخصته القديمة.

لكن الشرطي فوجئ بعد 4 سنوات من واقعة فقدانه محفظته، بظهور رخصته مع أحد الأشخاص، بعد أن ألقى رجال الشرطة القبض عليه، لارتكابه مخالفات وجرائم عدة في الوقت عينه.

اضافة اعلان

 

ووفق صحيفة ”الإمارات اليوم“، وبحسب ما كشفته النيابة العامة في دبي، قال شرطي المرور الذي ضبط الواقعة، إنه كان على رأس عمله في منطقة البرشاء، حين رصد مركبة من نوع ”ميني كوبر“، وتبين من خلال التدقيق عليها عبر النظام الذكي أنها منتهية الترخيص، فاستوقفها وأخبر سائقها أنه سيقوم بحجزها.

وأضاف أن السيارة كان يقودها موظف خليجي في العقد الرابع من عمره، إذ بعد أن أبلغه أنه سيتم حجزها، طلب منه رخصة القيادة وملكية المركبة، فقام الأخير بتسليمه الملكية ورخصة قيادة (تحمل اسم الشرطي الذي فقدها قبل 4 سنوات)، ثم حاول التنصل بالادعاء أن السيارة ليست له وإنما لصديقه، لكن الشرطي أصر على تطبيق القانون واستلام المركبة لحجزها وفق الإجراءات المتبعة.

وتابع شرطي المرور أنه ما إن استدعى شاحنة القطر، وذلك لنقل السيارة إلى ساحة الحجز، وطلب من قائدها أن ينقل الأغراض التي فيها، استعدادا لحجزها، حتى بدت عليه علامات الارتباك والخوف.

 

المصدر: إرم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
P1ZDJHNJ7Z

3 أيام في غابة موحشة .. طفلة روسية تنجو بأعجوبة -صور

News-P-482627-637091618917269157

موهبة مصرية اشعلت مواقع التواصل بطلها قاهر الزيت المغلي والأواني الساخنة - فيديو

Naples_from_the_Castello_Sant_Elmo_with_Abbazia_San_Martino_the_port_and_the_Vesuv

المياه تغمر مدينة النبلاء في نابولي - صور

601411002337940

السعودية..طلبت منه انتظار نتائج التحاليل فصفعها على وجهها

baby-1

أمريكا .. حالة نادرة لرضيع يغطي الشعر جسمه بعد تناوله هذا الدواء - فيديو

bull-fighting

مقتل ثورين يتسبب بإيقاف مصارعة الثيران في خيخون الإسبانية

أخبار متعلقة
rechwa30_263518957

محكمة تغرم شخصا بـ1300 درهم لسبب صادم في الإمارات

6109309a4236047d3e414e6a

تفاصيل القبض على 'أخطر محتال إلكتروني' بالعالم في الإمارات واعترافات مثيرة