'دب على المريخ'.. ناسا تحقق اكتشافا محيّرا على الكوكب الأحمر - صورة

الوكيل الإخباري - يعرف ما يسمى «باريدوليا» بأنه الميل البشري لرؤية هياكل الوجه في الأشياء اليومية، لكن فوهة بركان تم اكتشافها حديثاً على سطح المريخ، شبيهة فعلاً بـ«وجه الدب»،

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وفق موقع «ساينس ألرت». وقال الباحث الرئيس في مشروع كاميرا التجربة العلمية للتصوير عالي الدقة «هايرايز»، ألفريد ماكوين: «قد يكون نمط الكسر الدائري ناتجاً عن ترسب الرواسب فوق فوهة صدمية مدفونة. ربما يكون الأنف عبارة عن فتحة بركانية أو قد تكون الرواسب عبارة عن تدفقات من الحمم البركانية».



وسنحتاج للذهاب إلى المريخ لنكتشف بالضبط ما الذي يجعل هذه الحفرة تبدو وكأنها دب.

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