الأحد 21-08-2022
الوكيل الاخباري

ارتفاع عدد زوار البترا 51% خلال الشهور الـ7 من العام الحالي

الملك سيشارك في لقاء قمة في مصر يضم قادة مصر والعراق والإمارات والبحرين

البلبيسي: لا إجراءات صحية جديدة مرتبطة بعودة المدارس

سانا: مقتل شرطي بانفجار عبوة ناسفة بسيارة في درعا

شكاوى من تأخر رواتب موظفي الخدمات بمستشفى البشير

خبير يقترح تخفيض ضريبة المحروقات وتعليق الضرائب 5 أشهر في الأردن

ارتفاع حجوزات المزارع 20% بالتزامن مع احتفالات التوجيهي

بعد حادثة حريق منزل الرصيفة.. خبير يوضح أبرز أسباب حرائق التماس الكهربائي

الخدمات الطبية تحدد موعد عقد امتحان التصنيف الفني للمهن الطبية المساندة

الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير البلجيكي

الأحد، 21-08-2022 09:18 ص

دراسة.. أجنحة النحل تدل على تأثره بالتغيرات المناخية عبر 100 عام

image


الوكيل الإخباري-توصل علماء الأحياء أن تغيرات المناخ بشرية المنشأ أثرت سلباً في تجمعات النحل على مدى 100 عام، وذلك في دراسة لبنية أجنحة النحل الموجود في مجموعات متاحف عالمية، نُشرت نتائج دراستهم في مجلة "علم البيئة الحيوانية". 

وغالبا ما كان علماء البيئة والأحياء يُبلغون في الأعوام العشر الماضية عن انخفاض سريع في عدد النحل المنزلي والبري، وكذلك النحل الطنان في جميع مناطق الأرض. وقد انخفض في الأعوام الماضية عدد النحل البري في أمريكا الشمالية بنحو الثلث، أما عدد النحل المنزلي والنحل الطنان فانخفض إلى حد بعيد وخطير، حسب "روسيا اليوم".

اضافة اعلان


ومن غير المعلوم ما هي الأسباب الدقيقة لانقراض النحل والنحل الطنان، لكن علماء البيئة يشيرون إلى أنها مرتبطة بالاحترار العالمي وظهور أمراض وطفيليات جديدة، ومن بينها العث من جنس Varroa، وفيروس DWV،  ومتلازمة "انهيار المستعمرة" الغامضة التي تجعل النحل العامل يترك الملكات ويغادر الخلية بشكل جماعي.


وأراد الباحثون معرفة لماذا بدأت العوامل المناخية في التأثير على حالة تجمعات هذه الحشرات. ولذلك درسوا مجموعات الحشرات الموجودة في متاحف لندن وإدنبرة وكارلايل وليفربول التي كانت تجمعها على مدى 100 عام.


ويعود سبب اهتمام علماء الأحياء بالنحل الطنان إلى أن حجم وشكل أجنحتها يعكسان حالة خلايا النحل. وكقاعدة عامة، تؤدي الظروف البيئية السيئة إلى ظهورعدم تناسق ملحوظ في شكل أجنحة النحل والنحل الطنان.


وأظهر التحليل أن تغير المناخ بدأ في التأثير على حياة مجموعات النحل البريطاني منذ عام 1925. ونمت قوة تأثيرها في البداية ببطء، ولكن منذ عام 1975 تسارعت هذه النزعة.


وقالت الباحثة، كانتويل جونز، وزملاؤها أن التغيرات الأكثر وضوحا في شكل أجنحة النحلة الطنانة قد سُجلت في تلك المواسم عندما سادت بريطانيا درجات حرارة الجو المرتفعة بشكل غير طبيعي مع هطول الأمطار الغزيرة. وخلّص العلماء إلى أن ذلك يشير إلى أن حالة تجمعات هذه الحشرات ستزداد سوءا بشكل ملحوظ في الأعوام القادمة نتيجة الارتفاع الإضافي لدرجات الحرارة وهطول الأمطار الناجمة عن الاحتباس الحراري.

 

البيان

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
55555555555

شاب مصري حديث مواقع التواصل الإجتماعي بجمال صوته ورامي جمال يطالب بالغناء معه .. فيديو

home-appliance-AR18012021

5 أجهزة في منزلك قد تتسبب بحدوث الحرائق .. طرق السيطرة عليها

image (3)

ولادة أثقل صغير باندا في الأسر بالعالم في الصين

CFC8FCC5-4F07-4593-AEDB-8D1F295E3F82

نجاة طائرة ركاب إثيوبية من كارثة بعدما نام طاقم القيادة

8718615_1660913491 (1)

سيدة أمريكية تدخل موسوعة غينتس بطول شعرها .. صور

كيف-يموت-مريض-السرطان-780x415

صورة تدمي القلوب .. عناق وداع بين شقيقين بسبب اصابة احدهم بالسرطان في أمريكا

أخبار متعلقة
resize (1)

الأنشطة البشرية مسبب رئيسي لتغير المناخ