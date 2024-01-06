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السبت، 06-01-2024 10:33 ص

دون ضحايا أو سرقات.. هجمات مسلحة تثير الخوف في ليفربول - فيديو

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الوكيل الإخباري - ألقت السلطات البريطانية القبض على شخص شن هجوما مسلحا في 3 مواقع في مدينة ليفربول، من بينهم هجوم على أحد محلات بيع الصحف.

وسجلت كاميرا مراقبة لقطات لمسلح يطلق النار داخل محل لبيع الصحف في المدينة، قبل أن يغادر دون الاستيلاء على أي شيء.

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وتلقت شرطة إقليم "ميرسيسايد" حيث تقع مدينة ليفربول، بلاغا بوجود تهديد مسلح وإطلاق نار داخل محل بيع الصحف.

وقالت الشرطة المحلية في مدينة ليفربول إن الحادث لم يسفر عن أي إصابة بين العاملين.

وتلقت الشرطة في مدينة ليفربول بلاغا آخر يفيد بإطلاق نار خارج سينما "Showcase". وبحسب بيان الشرطة، فإن المتهم هدد اثنين من موظفي السينما، ثم أطلق عددا من الرصاصات في الهواء قبل الهروب في سيارة.

 

وألقت الشرطة في مدينة ليفربول القبض على المتهم البالغ من العمر 49 عاما، ولم تكشف عن هويته.

 

 

 

لبنان 24

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