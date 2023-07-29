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السبت، 29-07-2023 09:19 ص

ذوبان الجليد في جبال الألب يحلّ لغز متسلق ألماني مفقود منذ 37 عاما - صورة

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الوكيل الإخباري - عُثر في نهر جليدي في الجانب السويسري من جبال الألب على رفات متسلق ألماني فُقد أثره منذ عام 1986، وفقاً لبيان أصدرته يوم الخميس شرطة كانتون فاليه.

ومع انحسار الأنهار الجليدية بفعل الاحترار المناخي، يتم العثور على عدد من متسلقي الجبال الذين فُقد أثرهم منذ عقود.

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وفي 12 يوليو، اكتشف متسلقو جبال رفاتاً بشرياً وقطعاً من معدات التسلق على نهر تيودول الجليدي في جنوب سويسرا.


ونقل هذا الرفات إلى قسم الطب الشرعي في مستشفى فاليه في مدينة سيون عاصمة الكانتون لفحصها. وأوضحت شرطة فاليه أن "مقارنة الحمض النووي أظهرت أن الرفات هو لمتسلق الجبال الذي فُقد منذ سبتمبر 1986".


واعتُبر هذا المتسلق الألماني الذي كان يبلغ 38 عاماً يومها في عداد المفقودين نظراً إلى عدم عودته من نزهة جبلية.


ولم تتوصل عمليات البحث التي أجريت آنذاك إلى العثور عليه.

 


 

البيان 

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