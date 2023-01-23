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الإثنين، 23-01-2023 11:18 ص

رجل ارتكب الخطأ القاتل مع تمساح ضخم في أستراليا.. شاهد ما حدث له

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الوكيل الإخباري - نجا صياد من هجوم تمساح انقض عليه وحاول جره إلى النهر، ورصد الواقعة المخيفة بكاميرته الخاصة.

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وصور الصياد كودي دنكان نفسه وهو يقترب من التمساح في منطقة شلالات "ووجال ووجال" بولاية كوينزلاند الأسترالية، يوم السبت.

 

وبدا أن التمساح المستلقي تحت المياه الصافية غير مستعد للقتال، حيث اقترب الصياد بكاميرته ووجه صنارته باتجاه رأس الحيوان الزاحف.

 

إلا أن التمساح سرعان ما رد عمليا على "الاستهتار به"، وانقض على الصياد وكاد أن يمسك ساقه بين فكيه، لكن الرجل أفلت في اللحظة الأخيرة، وفقما يظهر في فيديو نشره الصياد على "تيك توك".


ومن المعروف أن تماسيح المياه العذبة تهرب من البشر، وتهاجم فقط إذا شعرت أن مناطق نفوذها مهددة.





سكاي نيوز 

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