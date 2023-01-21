السبت 21-01-2023
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السبت، 21-01-2023 11:37 ص

العثور في أستراليا على ضفدع عملاق يزن 2,7 كيلوغرام - فيديو

معلومات_عن_الضفدع


الوكيل الإخباري - اكتشف ضفدع قصب عملاق يطلق عليه اسم «توادزيلا»، في حديقة كونواي الوطنية شمال كوينزلاند بأستراليا، يزن نحو 2.7 كغ.

وقالت الباحثة رينجر كايلي جراي إن فريقها أذهل بالضفدع «الوحش» الذي يزن 2.7 كغ، ويعتقد بأنه أنثى. وأضافت: «وصل طوله إلى 255 ملم، لكنني أعتقد أن متحف كوينزلاند سيجري قياساته عندما يستقبلونه».

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