الخميس 19-01-2023
الوكيل الاخباري

الخارجية الفلسطينية تطالب بإجراءات ملزمة لوقف جرائم الاحتلال

امين عمان: المواطن سيلمس نتائج ملفتة بخصوص أزمة السير في عمّان

قرار من السيسي حول زواج دبلوماسي مصري من فتاة أردنية

وزير الخزانة الأميركي الأسبق: هناك احتمالية لحدوث ركود اقتصادي في 2023

لا وفيات بسبب حوادث السير خلال 24 ساعة

أعمال صيانة لفواصل التمدد أعلى جسر خو بالزرقاء

صناع السياسة في المركزي الأمريكي يدعون لمزيد من رفع أسعار الفائدة

إصابة جنديين بانفجار عبوة ناسفة بمخيم جنين

السعودية.. تخريج 211 مجندة بمركز تدريب القدرات في السجون

وسائل إعلام: فرنسا تدرس احتمال توريد دبابات "Leclerc" إلى أوكرانيا

الخميس، 19-01-2023 11:05 ص

رعب وتوقف محرك في الجو.. فيديو يرصد هبوط الطائرة الأسترالية

2018_10_16_0_53_52_684


الوكيل الإخباري - هرعت سيارات الإسعاف إلى مطار سيدني بعد ظهر الأربعاء بعد أن أطلقت طائرة ركاب تابعة لشركة كوانتاس الأسترالية نداء استغاثة وهي في الجو.

ويعتقد أن الرحلة "كيو أف 144" الآتية من نيوزيلندا كان على متنها أكثر من 100 راكب، وفق ما أفادت متحدثة باسم جهاز الإسعاف.

اضافة اعلان

 

وأظهرت لقطات بثتها قناة "آي بي سي" الرسمية الطائرة وهي من طراز بوينغ 737-800 تهبط بسلام في مطار سيدني قبل أن تتوقف على المدرج.


وفي وقت سابق، أعلن جهاز الإسعاف في ولاية نيو ساوث ويلز الجنوبية أنه في حالة تأهّب في إطار خطة طوارئ، بعد أن أرسلت الطائرة نداء استغاثة فيما كانت تحلّق فوق بحر تسمانيا بين أستراليا ونيوزيلندا.

 

وأفادت وسائل إعلام أسترالية بأن الطائرة واجهت مشاكل في أحد محرّكَيها.
وطائرة بوينغ 737-800 لديها محرّكان ويمكن أن تهبط بأمان مستخدمةً واحدًا منهما.


وبحسب الهيئة الناظمة للطيران التابعة للحكومة الأسترالية، فإن نداء الاستغاثة أشار إلى أن "طائرة تواجه خطرًا محدقًا وشيكًا وتتطلب مساعدة فورية".

 

 

 

 

 

سكاي نيوز 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
f605cad2-546

مزاد على كتاب نادر يفسر قواعد الشطرنج القديمة في لندن

إطلاق-نار

امريكا.. إطلاق نار أثناء مبارة كرة سلة فى احدى المدارس - فيديو

kilabmas3ora_857301244

صبي أمريكي يتعافى بأعجوبة بعدما مزقت الكلاب 70% من فروة رأسه - صور

2071608

بسبب السمنة .. اتهام أب بمقتل طفلته في بريطانيا

bloc3

أمريكا..أطباء يعثرون على 18 قطعة مغناطيس في بطن طفل -صور

465

سقوط سيارة دفع رباعي على رضيع و3 سيدات في البرازيل - فيديو