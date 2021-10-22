رصاص أثناء تصوير فيلم يتسبب في وفاة مديرة التصوير وإصابة المخرج في أمريكا

الوكيل الإخباري - أطلق الممثل الأمريكي أليك بالدوين النار أثناء تصوير فيلم ويسترن في مدينة سانتا في ولاية نيومكسيكو، وتسبب في وفاة سيدة مسؤولة عن التصوير وجرح المخرج.
حصل الحادث حين أطلق الممثل أليك بالدوين أعيرة نارية من مسدس كان يفترض أن يكون محشوا برصاص خلبي.
وأصيبت السيدة المسؤولة عن التصوير وتدعى غالينا هاتشينز أعلى الصدر وجرى نقلها عن طريق الجو إلى مستشفى ألباكركي، إلا أن الأطباء لم يتمكنوا من إنقاذ حياتها.
ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن الشرطة أن مخرج الفيلم جويل سوزا ويبلغ من العمر 48 عاما "بحالة حرجة"، في حين نشرت مشاهد لموقع الحادث صورت من طائرة مروحية.
Officials confirmed Alec Baldwin discharged a prop gun on a movie set in New Mexico that killed the director of photography and injured the director.— KAMC News (@KAMCNews) October 22, 2021
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