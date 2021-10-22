الجمعة 22-10-2021
الوكيل الاخباري

الصحفيون يقرون التقريرين المالي والإداري ويبدأون عملية الاقتراع لاختيار ممثليهم

%35 نسبة الاقتراع في انتخابات نقابة الصحفيين خلال الساعة الأولى

بدء التحويلات المرورية على طريق المطار اليوم الجمعة

وفيات الجمعة 22-10-2021

نحو مليون تحميل لتطبيق سند الحكومي منذ إطلاقه

الأردن ضمن الدول الأكثر جاذبية للاستثمار بالطاقة المتجددة

البنك الدولي يعلن عن 80 مليون دولار منحة جديدة لفلسطين

إطلاق تطبيق لمساعدة المزارعين في المملكة

السفير السعودي: 600 ألف أردني في السعودية

ارتفاع إصابات كورونا النشطة في المملكة

الجمعة، 22-10-2021 09:08 ص

رصاص أثناء تصوير فيلم يتسبب في وفاة مديرة التصوير وإصابة المخرج في أمريكا

فيلم


الوكيل الإخباري - أطلق الممثل الأمريكي أليك بالدوين النار أثناء تصوير فيلم ويسترن في مدينة سانتا في ولاية نيومكسيكو، وتسبب في وفاة سيدة مسؤولة عن التصوير وجرح المخرج.

اضافة اعلان


حصل الحادث حين أطلق الممثل أليك بالدوين أعيرة نارية من مسدس كان يفترض أن يكون محشوا برصاص خلبي.


وأصيبت السيدة المسؤولة عن التصوير وتدعى غالينا هاتشينز أعلى الصدر وجرى نقلها عن طريق الجو إلى مستشفى ألباكركي، إلا أن الأطباء لم يتمكنوا من إنقاذ حياتها.


ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن الشرطة أن مخرج الفيلم جويل سوزا ويبلغ من العمر 48 عاما "بحالة حرجة"، في حين نشرت مشاهد لموقع الحادث صورت من طائرة مروحية.

 

 

روسيا اليوم



 




 

 


 

إقرأ ايضا
مو

مصر.. فيديو صادم للحظة سقوط سيارة على رؤوس المواطنين

فدرال

القصة الصاخبة لوفاة فتاة أمريكية تسلك منعطفا غير متوقع

20200826204942afpp-afp_1ws3fc.h

طفل يتصل بالشرطة ليريهم ألعابه في نيوزلندا

مكيف-بالعالم-بوابة-الحقيقة

أخطاء شائعة لاستعمال المكيف في الشتاء تزيد من مصاريف الكهرباء

ab6721f20ebc0e6f19233fc2d193000d

أسماء مواليد بنات بحرف العين ومعانيها

4_أخطاء_شائعة_عليك_تجنبها_عند_تربية_ابنتك

أخطاء كبيرة يجب تجنّبها في تربية طفلك