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الخميس، 31-03-2022 06:42 ص

رفض المغادرة.. تفاصيل جديدة عن صفعة ويل سميث المدوية

سمث


الوكيل الإخباري - تكشفت مزيد من التفاصيل عن الصفعة المدوية التي وجهها الممثل الأميركي، ويل سميث، لمقدم حفل توزيع جوائز الأوسكار، كريس روك، بعدما سخر من زوجته جادا سميث، بسبب رأسها الحليق.

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وذكرت الأكاديمية الأميركية لفنون السينما وعلومها، الجهة القائمة على جوائز الأوسكار، أنها طلبت من ويل سميث مغادرة حفل توزيع جوائز الأوسكار، إثر صفعه لروك، لكنه رفض.


وقالت الأكاديمية في بيان: "لقد طلبنا من سميث أن يغادر الحفل لكنه رفض، وكان بإمكاننا التعامل مع الموقف بشكل مختلف"، بحسب ما أوردت وكالة "فرانس برس".


وذكرت وسائل إعلام أميركية، نقلا عن مصادر حضرت الحفل، أن رئيس الأكاديمية، ديفيد روبين، ومديرتها العامة، داون هادسون، هما مَن أبلغا سميث بضرورة مغادرة الحفل، لكنه رفض.


وأعرب المسؤولان في الأكاديمية عن غضبهما إزاء الصفعة، ووصل الأمر إلى الصراخ والمشادات الكلامية مع الممثل الأميركي خلف الكواليس، بعد وقوع الحادث.


وقال مجلس إدارة الأكاديمية بأنه باشر الأربعاء النظر في "الإجراءات التأديبية الواجب اتخاذها ضد ويل سميث لانتهاكه سياسات الأكاديمية، بما في ذلك الاتصال الجسدي غير المناسب، والسلوك المسيء أو الخطير، وتقويض نزاهة الأكاديمية".


وأوضح البيان أن مجلس الإدارة سيقرر خلال اجتماع سيعقد في 18 أبريل ما إذا كان سيتخذ "إجراءً تأديبيا" ضد النجم الهوليودي وطبيعة هذا الإجراء.


ويمكن أن يشمل هذا الإجراء تعليق عضوية ويل سميث في الأكاديمية أو حتى طرده منها.

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

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