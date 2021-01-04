رقم خرافي لـ بقشيش تركته سيدة في احدى المطاعم في امريكا

الوكيل الإخباري _ مع بداية العام الجديد أثارت زبونة في ولاية فلوريدا، ضجة بعد ان تركت مبلغاً "بقشيش" وصف بـ”الصادم” .

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وفي التفاصيل : ارتادت سيدة امريكية أحدى المطاعم في منطقة “نورث ميامي بيتش”، وعند خروجها من المطعم ، تركت 2021 دولارا، وسط ذهول من يعملون في المكان ، وذلك قديرها لمن يعملون في المحل.



واشارت كيلي أمار، وهي موظفة في المطعم، إن “البقشيش” يعني الشيء الكثير لمن يعملون في المحل.



وأضافت أن فاتورة الزبونة كانت في حدود 71.84 دولارا فقط، وعندما خرجت تركت “بقشيشا” يعادل 2814 في المئة مما استهلكته ، وعندما استلمنا الفاتورة أول مرة اعتقدنا أنها أرادت أن تدفع 20.21 دولار وليس 2021 دولارا، لذلك، عاد الموظفون إلى الزبونة ليسألوها.



وحين سئلت الزبونة حول ما إذا كانت قد وضعت المبلغ عن طريق الخطأ، أكدت أن الأمر ليس سهوا، لأنها تنوي بالفعل أن تقدم بقشيشا من 2021 دولارا.

المصدر : الامارات نيوز







