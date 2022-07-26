روبوت يهاجم طفلاً ويكسر إصبعه في روسيا - فيديو

الوكيل الإخباري - هجم روبوت بشكل مفاجئ على طفل موهوب خلال مباراة شطرنج بينهم، ما أدى إلى كسر في إصبع الطفل.



وتحولت المباراة إلى كارثة بسبب الهجوم في مشهد آثار الذعر بين الحاضرين.

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وأفادت مصادر إعلامية روسية أن روبوتا يلعب الشطرنج أمسك بإصبع طفل يبلغ من العمر 7 سنوات وكسره، خلال مباراة في بطولة موسكو المفتوحة الأسبوع الماضي.

يُظهر مقطع فيديو للحادث الذي وقع قبل أيام، إصبع الصبي وهو يقرص من الذراع الآلية لعدة ثوان، قبل أن يندفع ثلاثة رجال لتحرير الصبي من قبضة الآلة. وفقا لسكاي نيوز.





@MagnusCarlsen



There is no violence in chess, they said.



Come and play, they said. pic.twitter.com/OVBGCv2R9H Jesus… A robot broke kid‘s finger at Chess Tournament in Moscow @elonmusk There is no violence in chess, they said.Come and play, they said. https://t.co/W7sgnxAFCi July 21, 2022

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