الأحد 12-12-2021
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الأحد، 12-12-2021 10:30 ص

زارا.. أصغر امرأة بريطانية تطير بمفردها حول العالم - صور

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الوكيل الإخباري - هبطت الشابة، زارا رذرفورد، بطائرتها في سيئول يوم السبت قادمة من روسيا في أول محطة آسيوية في رحلتها التي تهدف من خلالها إلى أن تصبح أصغر امرأة تطير بمفردها حول العالم.

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وبدأت زارا، وهي بريطانية بلجيكية تبلغ من العمر 19 عاما، رحلتها في أغسطس من مطار كورتريك فيفلخم في غرب بلجيكا، وتسعى لقطع مسافة 51 ألف كيلومتر تشمل 5 قارات و52 بلدا، منها الولايات المتحدة وغرينلاند وروسيا وكولومبيا.

وقالت للصحفيين عند وصولها إلى مطار جيمبو الدولي في كوريا الجنوبية بطائرتها، وهي من طراز "شارك" خفيفة الوزن، وتعد أسرع طائرة شراعية في العالم .

وتابعت أنها ستغادر إلى تايوان يوم الاثنين، مشيرة إلى أنها تتوقع استكمال رحلتها بحلول منتصف يناير.

ومع فرض المزيد من قيود السفر المرتبطة بجائحة كوفيد-19، قالت إنها لا تتمكن أحيانا من زيارة أماكن محلية في بعض البلدان.

وولدت زارا لأبوين طيارين، وستلتحق بالجامعة في العام المقبل وتحلم بأن تصبح رائدة فضاء.


 

 


 

المصدر - لبنان 24 

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