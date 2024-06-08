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السبت، 08-06-2024 10:14 ص

زر يضاعف استهلاك الكهرباء في ريموت التكييف.. احذر الاقتراب منه

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الوكيل الإخباري- مع ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ، يزداد الاعتماد على أجهزة التبريد والتكييف التي تعمل على تلطيف الأجواء داخل المنازل، ما يؤدي إلى ارتفاع فاتورة الكهرباء بشكل ملحوظ، بالإضافة إلى عادة شائعة يتبعها البعض أثناء تشغيل التكييف والتي تُضاعف أيضًا فاتورة الكهرباء دون دراية.

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وعلى الرغم من العادات الخاطئة التي يتبعها البعض أثناء تشغيل التكييف في فصل الصيف، إلا أن هناك عادة شائعة يفعلها البعض يوميًا، وهي الضغط على زر Fan في ريموت التكييف والذي يعمل على مضاعفة فاتورة الكهرباء بشكل ملحوظ خلال أشهر الصيف، بحسب موقع «genhvac».


وهذا الزر الموجود على بعض أجهزة التحكم عن بُعد، يُستخدم للتحكم في سرعة مروحة التكييف، وكلما زادت سرعة المروحة، ارتفع استهلاك الطاقة وزادت فاتورة الكهرباء، فبمجرد الضغط عليه، يكون التكييف في حالة عمل مزدوجة، إذ يعمل التكييف مع زر المروحة كمكيف للهواء ومروحة في نفس الوقت، مما يُضاعف استهلاك الطاقة، كما أنّ سرعة المروحة العالية تتطلب طاقة إضافية من جهاز التكييف، وكلما كانت المروحة على درجة عالية، كلما ارتفعت فاتورة الكهرباء.


ولترشيد استهلاك فاتورة الكهرباء يمكن ضبط وضعية الريش، من خلال تحريك ريش التكييف بحيث يتحرك الهواء بشكل متساوٍ في جميع أنحاء الغرفة دون ترك أي زاوية من الغرفة دون تبريد، بالإضافة إلى تفعيل خاصية Auto، والتي تُتيح لك ضبط سرعة المروحة تلقائيًا، إذ تعمل هذه الخاصية بكامل طاقتها عند تشغيل التكييف، ثم تقلل من سرعتها تدريجيًا مع وصول الغرفة إلى درجة الحرارة المطلوبة، مما يوفر في استهلاك الطاقة.


ومن بين أزرار ريموت التكييف التي قد تُضاعف فاتورة الكهرباء، زر التبريد السريع أو «تيربو» turbo الموجود على بعض أجهزة التحكم عن بُعد للتكييف، ويُستخدم لزيادة سرعة مروحة التكييف إلى أقصى حد، فيُساعد على تبريد الغرفة بسرعة أكبر، خاصة في الأيام شديدة الحرارة، ويُضفي شعورًا أقوى بالبرودة على الأشخاص الموجودين في الغرفة.


وعلى الرغم من دوره في تبريد الغرفة بشكل سريع، إلا أنّ الضغط على هذا الزر واستخدامه لأكثر من 20 دقيقة يؤدي إلى استهلاك طاقة مرتفع يُترجم إلى ارتفاع فاتورة الكهرباء، بالإضافة إلى الإجهاد الميكانيكي، ما قد يُسبب ضغطًا إضافيًا على مكونات التكييف، ويُقلل من عمره الافتراضي، فضلًا عن الضوضاء مرتفعة التي يُسببها هذا الزر بسبب السرعة العالية للمروحة.


وإذا كان لابد من تشغيل هذه الخاصية في التكييف خاصة في الأيام شديدة الحرارة يفضل استخدامه لفترة قصيرة لتبريد الغرفة فقط في البداية ثم عد بعد ذلك إلى سرعة المروحة العادية، ويفضل عدم اللجوء إلى هذا الزر في الأيام معتدلة الحرارة، مع الحرص على التأكد من نظافة فلتر الهواء بانتظام لضمان تدفق الهواء بشكل سلس وكفاءة عمل التكييف.

 




الوطن




 

 

 




 

 


 

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