الأربعاء 10-07-2024
الوكيل الاخباري
 

هآرتس: نتنياهو عمل بشكل ممنهج على إفشال أي صفقة تبادل

الجازي يزور البريد الأردني ويلتقي الداوود

الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين من القدس

الحكومة تصدر بياناً شديد اللهجة وتطالب بخطوات فورية

الخريسات يقدم أوراق اعتماده إلى فخامة رئيس جمهورية المالديف

جسم فضائي يعبر سماء المملكة اليوم في هذه الساعة

تنويه صادر عن مديرية الأمن العام

الصفدي يزور مصر اليوم لبحث جهود وقف العدوان على غزة

​بدء تسجيل طلبة الصف الأول الأساسي اليوم - رابط

إعلان صادر عن الخدمات الطبية الملكية

الأربعاء، 10-07-2024 10:27 ص

زفاف ابن أغنى رجل في آسيا يوقف حركة المرور لأيام في مومباي

image


الوكيل الإخباري- تشهد مدينة مومباي الهندية بعد أيام حفل زفاف نجل موكيش أمباني، أغنى رجل في آسيا، وهو حدث ضخم سيوقف فعلياً حركة المرور في جزء رئيسي من المدينة على مدى أربعة أيام من الاحتفالات الفخمة بحضور مشاهير ونخبة من رجال الأعمال والسياسيين.

اضافة اعلان


ويتوج حفل زفاف أنانت أمباني، البالغ من العمر 29 عاماً وهو الابن الأصغر للملياردير، وخطيبته راديكا ميرشانت (29 عاماً)، سلسلة من الاحتفالات الفخمة التي أقيمت على مدار العام. وتقول الشرطة إن هذا الزفاف الضخم يعتبر "حدثاً عاماً" بسبب الحضور المتوقع لشخصيات مهمة من الهند والعالم.


وسيقتصر العبور في الطرق القريبة من مكان حفل الزفاف، في مركز جيو العالمي للمؤتمرات المملوك لمجموعة ريليانس في المنطقة التجارية المركزية في مومباي، على المركبات والسيارات المرتبطة بالزفاف بين الساعة الواحدة ظهرًا ومنتصف الليل في الفترة من 12 إلى 15 يوليو، وهي ترتيبات أثارت حفيظة سكان المنطقة.


والتزم المنظمون الصمت بشأن من سيحضر لكن من المتوقع أن يكون حدثًا مليئاً بنجوم المجتمع.


وفي الأسبوع الماضي، أحيا جاستن بيبر حفلاً أمام مئات الضيوف في حفل موسيقي خاص قبل الزفاف. كما التقط نجم موسيقى البوب الكندي الصور مع العروسين.


وفي مارس، غنت ريانا في احتفالات منفصلة قبل الزفاف استمرت ثلاثة أيام في ولاية جوجارات غرب البلاد. وحضرت تلك الفعاليات بيل غيتس ومارك زوكربيرغ من بين 1200 ضيف. وفي شهر مايو، نظمت عائلة أمباني رحلة بحرية أوروبية فاخرة قبل الزفاف بحضور 800 ضيف منهم نجوم من بوليوود ومن لاعبي الكريكيت.

البيان



 




 

 


 

إقرأ ايضا
135-111805-flight-attendant-heart-failure-morocco_700x400

مضيفة طيران مغربية تنقذ رضيعا في الجو من "سكتة قلبية"

888

محكمة تكشف أسباب الزيادة الكبيرة بحالات الطلاق في العراق

202478154456427IJ

تشّكل حروف في الغلاف الجوي للأرض.. ما قصتها؟

maxresdefault

لعشاق سلطة السيزر.. تعرف على قصة هذا الطبق الشهير بمرور 100 عام على ابتكاره

image (2)

إنجاز المهمة الأولى من محاكاة الحياة على المريخ

20247715494557AX

بكاميرات ذكية... بريطانيا تلاحق السائقين المخالفين في الشوارع

أخبار متعلقة
44444

رجل يعض ثعباناً حتى الموت في الهند !