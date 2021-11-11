زوج يرفع أغرب قضية ضد زوجته في مصر

الوكيل الاخباري - تقدم رجل مصري بدعوى قضائية ضد زوجته بحجة أن “زوجته استخدمت “المكياج” (مستحضرات التجميل)، للإيقاع به في الزواج منه.



وفي تفاصيل هذه الدعوى الغريبة، كشف الزوج كيف تعرف على زوجته، وقال: “تعرفنا عن طريق موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ورأيتها في الصور أولا، وبعدها تقابلنا وكانت جميلة، وقررت خطبتها، ووافقت العائلتان، وبعدها بشهور انتهينا من ترتيبات الزواج ، وفي صباح أول يوم إستيقظت من النوم لأرى أمامي فتاة أخرى لا أعرفها من قبل”.



وأشار الزوج إلى أنه “كان قد أقنع زوجته أكثر من مرة بالامتناع عن وضع مستحضرات التجميل، لكنها كانت ترفض، مدعية أنها لا تريد هذه التحكمات، وأنه تعرف عليها بهذا الوضع”.



وأضاف قائلا: “لم أتخيل أنها تخدعني بهذه الحيل التجميلية، وأن المكياج يغير مظهرها بهذه الطريقة، فكنت أعتقد أنها تحسن من شكلها ليس أكثر”.



وشدد الرجل المصري على أنه “لا يريد العيش مع زوجته تحت سقف واحد، ولم يعد يتحمل كذبها وخداعها له، فقرر اللجوء لمحكمة الأسرة، وأقام دعوى نشوز، وما زالت الدعوى منظورة ولم يتم الفصل فيها”.

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