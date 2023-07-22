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السبت، 22-07-2023 09:05 ص

ساعدوني.. 6 أحرف على قصاصة ورق تنقذ فتاة من 'الجحيم' في أمريكا

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الوكيل الإخباري - نجحت مراهقة أميركية في إنقاذ نفسها من أيدي خاطفيها، بورقة صغيرة كتبت عليها "ساعدوني".

وقالت الشرطة إن فتاة تبلغ من العمر 13 عاما اختطفت في تكساس، وتم إنقاذها جنوبي كاليفورنيا عندما رآها المارة داخل سيارة متوقفة، وهي تحمل ورقة تطلب فيها المساعدة.

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وأضافت الشرطة في بيان صحفي، يوم الخميس، إن عملية الإنقاذ حدثت في 9 يوليو الجاري جنوبي لوس أنجلوس، عندما شاهد المارة الفتاة داخل سيارة تحمل ورقة كتب عليها "ساعدوني"، فأبلغوا الشرطة على الفور.

 

ووفقا لمكتب المدعي العام الأميركي في لوس أنجلوس، ألقي القبض على ستيفن روبرت سابلان (61 عاما) من تكساس، ووجهت له هيئة محلفين فيدرالية كبرى الاتهام، يوم الخميس، بتهمة اختطاف.


وقالت الشرطة إن الضحية كانت قرب محطة للحافلات في سان أنطونيو في تكساس، يوم 6 يوليو، عندما اقترب منها المشتبه به ووجه مسدسه نحوها وطالبها بركوب سيارته.


سكاي نيوز 

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