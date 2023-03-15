سجَّلها عالم ياباني من منزله .. شاهد لحظة اصطدام نيزك بـ القمر

الوكيل الإخباري - تمكّن رئيس قسم علم الفلك في متحف مدينة هيراتسوكا باليابان، دايتشي فوجي من توثيق لحظة اصطدام نيزك بالقمر ظهر في صورة “وميض”.
ووفقاً لما ذكرته صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، منذ ساعات قليلة، فقد وثق اللقطات المذهلة عالم الفلك بالمتحف الياباني بعد الساعة 8 مساء من منزله في المدينة اليابانية.
وأوضح دايتشي فوجي أن النيزك اصطدم بالقمر بالقرب من فوهة Ideler L على سطح القمر، مُغردًا عبر تطبيق “تويتر”: “تمكنت من التقاط أكبر وميض للقمر الطبيعي وليس الصناعي في تاريخ ملاحظتي!”.
私の観測史上最大の月面衝突閃光を捉えることができました！2023年2月23日20時14分30.8秒に出現した月面衝突閃光を、平塚の自宅から撮影した様子です（実際の速度で再生）。なんと1秒以上も光り続ける巨大閃光でした。月は大気がないため流星や火球は見られず、クレーターができる瞬間に光ります。 pic.twitter.com/Bi2JhQa9Q0— 藤井大地 (@dfuji1) February 24, 2023
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