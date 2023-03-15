سجَّلها عالم ياباني من منزله .. شاهد لحظة اصطدام نيزك بـ القمر

الوكيل الإخباري - تمكّن رئيس قسم علم الفلك في متحف مدينة هيراتسوكا باليابان، دايتشي فوجي من توثيق لحظة اصطدام نيزك بالقمر ظهر في صورة “وميض”.

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ووفقاً لما ذكرته صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، منذ ساعات قليلة، فقد وثق اللقطات المذهلة عالم الفلك بالمتحف الياباني بعد الساعة 8 مساء من منزله في المدينة اليابانية.



وأوضح دايتشي فوجي أن النيزك اصطدم بالقمر بالقرب من فوهة Ideler L على سطح القمر، مُغردًا عبر تطبيق “تويتر”: “تمكنت من التقاط أكبر وميض للقمر الطبيعي وليس الصناعي في تاريخ ملاحظتي!”.

صدى البلد

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