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الأحد، 14-01-2024 10:23 ص

إفترستها الكلاب.. وفاة رضيعة بطريقة مأساوية في الجزائر

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الوكيل الإخباري - لفظت طفلة صغيرة لم يتجاوز عمرها العامين أنفاسها يوم الجمعة، بعدما نهشت الكلاب الضالة جسدها بالقرب من المنزل العائلي بقرية مرزغلال ببلدية عين أزال جنوب ولاية سطيف شمال شرق الجزائر .

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وحسب والد الضحية عزيز درفال، فإن المأساة وقعت بعد خروجه من صلاة الجمعة، حيث تفاجئ بالخبر الصادم من جيرانه الذين أخبروه بأن الكلاب الضالة هاجمت ابنته ونهشت جسدها الصغير حيث تعرضت لإصابات قاتلة نقلت على إثرها إلى مستشفى عين أزال.

وذكرت صحيفة "النهار" الجزائرية بأن والد الضحية وبمجرد وصوله إلى المستشفى وجد الأطباء في انتظاره لإبلاغه بوفاة ابنته. 

وقامت الكلاب بسحب الرضيعة نحو الوادي وهو المكان الذي نهشت فيه جسدها الصغير.

وأشار إلى أن لولا وصول وتدخل بعض أفراد العائلة لكانت البنت وجبة لهذه الكلاب الضالة.

 

روسيا اليوم 

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