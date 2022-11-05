سرق سماعة المراسل وطار.. ببغاء يتحول إلى نجم مواقع التواصل في تشيلي-فيديو

الوكيل الإخباري - جرد ببغاء مراسل تلفزيوني من سماعته في التشيلي خلال بث مباشر لتغيطته جريمة سطو.



وكان الصحفي التشيلي نيكولاس كروم يتحدث عن عملية سطو عندما فاجأه ببغاء وانقض على كتفه ليستريح قليلا



وخلال طلبه من المصور تسجيل اللقطة باغته الببغاء وسرق سماعته من أذنه وفرّ هاربا.

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