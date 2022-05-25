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الأربعاء، 25-05-2022 04:57 م

سمكة تتسبب بوفاة فتاة بحادثة غريبة في السعودية

Clown_fish


الوكيل الإخباري-تسببت سمكة "الرقدة" في وفاة مواطنة سعودية بمحافظة ‎حقل إثر تعرضها لعضة السمكة السامة، والتي تعرف كذلك بـ"عقرب السمك" وذلك بشاطئ منتزه الأمير فهد بن سلطان بالمحافظة، حيث تم نقل الفتاة إلى مستشفى حقل العام لإسعافها بعد تعرضها للعض، إلا أنها توفيت.

يُذكر أن سمكة "الرقدة" سامة وتعيش بين الشعاب حيث تتشكل بألوان الشعاب بهدف التمويه والاختفاء من فريستها، خاصة من الأسماك الأخرى، وفقا للعربية.

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وهي ذات أشواك سامة على ظهرها، بمجرد أن يدعس الشخص عليها بأقدامه ويتعرض للإصابة بأشواكها السامة فإنه يحتاج لسرعة نقله للمستشفى وذلك لخطورة سمها، حيث يحتاج هواة السباحة إلى لبس حذاء البحر عند نزولهم تفادياً لخطر هذه السمكة التي تكثر في ساحل محافظة حقل.

 

 

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