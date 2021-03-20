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السبت، 20-03-2021 02:16 م

سم قاتل.. احذر تناول لحم السلحفاة البحرية خلال مارس ونوفمبر

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الوكيل الاخباري - حذر عدد من الخبراء من تناول لحم السلحفاة البحرية خلال شهري مارس/آذار ونوفمبر/تشرين الثاني، إذ يتحول لحمها إلى سم قاتل.

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ونقل موقع "صدى البلد" عن الخبراء، قولهم بأنه يحظر أكل لحم السلحفاة البحرية خلال هذين الشهرين، وذلك لأنها تتغذى على أعشاب بحرية تجعل لحمها مسموما.

ويأتي ذلك بعدما توفي 19 شخصا على الأقل، بينهم تسعة أطفال، في مدغشقر نتيجة تسمم غذائي بعد استهلاكهم لحم سلحفاة بحرية.

وأودع منذ الاثنين، 34 شخصا مستشفى فوتوماندري في شرق الجزيرة، توفي عشرة منهم، وفق ما أعلنت وكالة مراقبة الأمن الصحي والغذائي من دون أن تكشف إن كان بين الضحايا أطفال، كما توفي تسعة أطفال آخرين في منازلهم بعد استهلاكهم لحم السلحفاة نفسها، وفق حاكم المنطقة.


يذكر أن سلطات الصحة في الجزيرة توصي بعدم تناول لحم السلحفاة البحرية و24 نوعا بحريا آخر خلال الموسم الحار.


ونتيجة لمخالفة تلك التعليمات، تتعرض سنويا نحو خمسين عائلة إلى التسمم ويموت بعضهم في المناطق الساحلية لمدغشقر.


 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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