الإثنين 17-10-2022
الوكيل الاخباري

5 باحثين من اليرموك ضمن قائمة الباحثين الأكثر تأثيراً عالمياً

الضمان الاجتماعي توقف استقبال طلبات الاستفادة من برنامج استدامة++ للمنشآت

توضيح حكومي حول امكانية زيادة رواتب الموظفين

وزير العمل يعلن عن توفر فرص عمل لأبناء الأغوار الجنوبية في العقبة

تعيينات في وزارة التربية - أسماء

تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء

إعادة فتح المسرب الأيمن من طريق المطار

الطاقة: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا

الصين توقف إمدادات الغاز إلى أوروبا

توقيع اتفاقية مالية بين روسيا وسوريا

الإثنين، 17-10-2022 03:41 م

سويسرا تشهد تسجيل رقم قياسي عالمي جديد لأطول قطار ركاب في العالم

image (2)


الوكيل الإخباري - من المتوقع أن يتوجه الكثير من عشاق السكك الحديدية إلى سويسرا في وقت لاحق من أكتوبر، ليشهدوا تسجيل رقم قياسي عالمي جديد لأطول قطار ركاب في العالم، وذلك عبر جبال الالب السويسرية.

وتعتزم سكك حديد "ريشن" السويسرية في 29 من شهر أكتوبر، تشغيل قطار يبلغ طوله 1.9 كيلومتر، في رحلة تستغرق مدتها ساعة، تسير على طول ممر "ألبولا" الشهير، بين المناظر الطبيعية في منطقة "جراوبوندين" لمسافة 25 كيلو مترا تقريبا.

اضافة اعلان


وتتطلب العملية، التي تعد في حد ذاتها إنجازا هندسيا للسكك الحديدية، 7 من سائقي القطارات و21 فنيا، لتشغيل ما يصل إلى 100 من العربات على خطوط سكك حديدية جبلية ضيقة ذات منحنيات وعرة.


ويمر مسار خط "ألبولا" (الذي يمتد من بريدا إلى ما بعد فيليسور بقليل)، والتابع لقائمة التراث العالمي الخاصة بمنظمة اليونسكو، عبر 48 جسرا و22 نفقا.

 

 

 الشروق

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
133-003412-deep-under-water-2

ما أقصى عمق تستطيع الغوص إليه قبل أن تنفجر رئتاك؟

551

رجل يسقط امام قطار وينجو بأعجوبة في تركيا -صورة

عه8ه

هولندا..تعويض موظف بنحو 73 ألف دولار بعد فصله من العمل

10202123152942102732076

نصائح وارشادات هامة لقطف الزيتون

تعتعتع

بايدن يحصل على خصم 50% في أحد مطاعم كاليفورنيا.. ماذا فعل؟ فيديو

7_118428_large

هبوط مظلي لـ 4 رواد فضاء في المحيط الأطلسي