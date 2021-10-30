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السبت، 30-10-2021 08:16 ص

سيارة تسقط من على جسر متحرك في بلجيكا - فيديو

بلجيكا


الوكيل الإخباري - انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي في بلجيكا مقطع فيديو، يوثق لحظة سقوط سيارة من على جسر متحرك أثناء رفعه.

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يُظهر المقطع المروع الذي تبلغ مدته 18 ثانية سيارة حمراء، فيها والدين وطفلهما البالغ من العمر عاما واحدا في الداخل، وعلقت السيارة على الجسر في مدينة لوفين، ودون سابق إنذار بدأ الجسر بالارتفاع في الهواء لإفساح المجال لسفينة بالعبور، ما تسبب في انقلاب السيارة للخلف.


لحسن الحظ، تم إنقاذ ركاب السيارة في النهاية من قبل رجال الإطفاء ونقلوا على وجه السرعة إلى مستشفى في المنطقة، بعد أن أصيبوا بجروح طفيفة فقط.

 

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

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