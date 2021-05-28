شابة أميركية تصبح أول مليونيرة بفضل جرعتي لقاح

الوكيل الاخباري -

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فازت أبيغيل بوغينسكي ذات 22 ربيعاً، والمقيمة في سيلفرتون بولاية أوهايو، بجائزة قيمتها مليون دولار، ضمن يانصيب اللقاح أو Vax-a-Million، الذي أطلقته العديد من الولايات الأميركية كوسيلة لمحاولة تحفيز الأشخاص المترددين بشأن التطعيم ضد فيروس كورونا ورفع نسبهمدخل حوالي 2.75 مليون شخص القرعة، لكن اثنين فقط فازا بأول جائزة Vax-a-Million في ولاية أوهايو. وإلى جانب أبيغيل، ظفر جوزيف كوستيلو، 14 عامًا، من إنجلوود في أوهايو، بمنحة دراسية كاملة، بحسب ما نشرته صحيفة USA Todayأما ولاية كاليفورنيا فذهبت أبعد من ذلك في إطار تقديم الجوائز النقدية للأفراد الذين تم تلقيحهم، على أمل أن يحفز الأمر معدل التطعيم في الولاية .