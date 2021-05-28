الجمعة 28-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

ترفيع وانهاء خدمات 27 موظفاً في التربية

شابة أميركية تصبح أول مليونيرة بفضل جرعتي لقاح

التحالف العربي يعترض ويدمر طائرة مسيرة مفخخة

40 ألفا أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

انخفاض أسعار الذهب عالميا

وزير الاوقاف : الاردن ثابت في مواقفه تجاه القضية الفلسطينية

توضيح هام من وزارة الصحة بشأن لقاح كورونا

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الصرايرة

البنك الدولي يدرس تمويل لقاحات كورونا لـ 2.4 مليون شخص في الأردن

الحكومة تكشف عن شروط جديدة لعودة صالات الأفراح

الجمعة، 28-05-2021 03:28 م

شابة أميركية تصبح أول مليونيرة بفضل جرعتي لقاح

5


الوكيل الاخباري - فازت أبيغيل بوغينسكي ذات 22 ربيعاً، والمقيمة في سيلفرتون بولاية أوهايو، بجائزة قيمتها مليون دولار، ضمن يانصيب اللقاح أو Vax-a-Million، الذي أطلقته العديد من الولايات الأميركية كوسيلة لمحاولة تحفيز الأشخاص المترددين بشأن التطعيم ضد فيروس كورونا ورفع نسبهم
اضافة اعلان

دخل حوالي 2.75 مليون شخص القرعة، لكن اثنين فقط فازا بأول جائزة Vax-a-Million في ولاية أوهايو. وإلى جانب أبيغيل، ظفر جوزيف كوستيلو، 14 عامًا، من إنجلوود في أوهايو، بمنحة دراسية كاملة، بحسب ما نشرته صحيفة USA Today

أما ولاية كاليفورنيا فذهبت أبعد من ذلك في إطار تقديم الجوائز النقدية للأفراد الذين تم تلقيحهم، على أمل أن يحفز الأمر معدل التطعيم في الولاية .

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1543206_0

لقاح أسترازينيكا يتسبب بوفاة مذيعة بريطانية

qJhyYecw-Dnou-XyWs_6WuPBuS6VfSv2

صورة سيلفي تتسبب بوفاة 5 أشخاص من عائلة واحدة في اندونيسيا

أكبر_سلحفاة_في_العالم

سلحفاة تثير الدهشة بعد العثور عليها في غالاباغوس - صورة

20210527-1622090179495-original

شارع يبتلع مركبتين في روما_صورة

6201961644273529985850

العثور على علامات براكين تحت سطح البحر

110421012828أزياء، أمهات، ستايل، اختيار الملابس، تنسيق الملابس، إطلالات جميلة، ارتداء الملابس، أمهات360

ابرز الاقمشة الصيفية التي تساعد على التغلب من اشعة الحرارة المرتفعة .. تعرف عليها

أخبار متعلقة
7_3

امرأة أمريكية قررت مساعدة صديقها ففازت بمبلغ ضخم