شابة بريطانية تهرب من قاعة الزفاف لسبب طريف

الوكيل الإخباري _ كشفت شابة بريطانية تبلغ من العمر 22 عاماً، كيف تعرضت لموقف سخيف بسبب فستان عرسها الذي اشترته قبل موعد الزفاف بشهرين.





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حيث انها لم تلتفت الفتاة إلى أنها في تلك الفترة كانت تأكل بشراهة ما سبب زيادة وزنها 10 كيلو جرام” على حد قولها”.



وحين ارتدت العروس الفستان في صباح يوم الزفاف. شعرت أنها لا تشعر بالراحة ولكن لا يوجد خيار أمامها سوى ارتداء ذلك الفستان فلا يوجد وقت لاختيار آخر.



شعرت العروس بشيء ما غير طبيعي في الفستان وكأنه ينشق من الخلف، طلبت الشابة من صديقتها أن تقترب منها وسألتها ما إذا كان الفستان به شيء ما غريب من الخلف، صدمتها صديقتها أن به قطع كبير من الخلف،مما دفع العروس الفرار من قاعة الزفاف بشكل مفاجئ أذهل الحضور.

المصدر : الامارات نيوز



