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الإثنين، 29-05-2023 10:24 ص

شاهد أردوغان يوزع الأموال على الأطفال أمام مراكز الاقتراع

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الوكيل الإخباري - وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحظة توزيع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأموال على الأطفال بعد إدلائه بصوته في الانتخابات الرئاسية.

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وأظهر الفيديو تجمع الناخبين حول أردوغان وتبادل التحية، بينما قام الرئيس بتوزيع النقود على الأطفال الحاضرين.


وقام الحرس الخاص بالرئيس بفتح الطريق أمامه ليتمكن من توزيع المال أيضًا على الأطفال المتواجدين خارج مراكز الاقتراع.

 

 

 

 

المرصد 

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