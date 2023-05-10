الأربعاء 10-05-2023
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الأربعاء، 10-05-2023 09:47 ص

شاهد أغرب وأخطر رياضة حول العالم لدى قبائل الهاوسا الأفريقية

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الوكيل الإخباري - تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو،، يوثق أغرب رياضة حول العالم، وتُلعب لدى قبائل الهاوسا الأفريقية، مع الثيران ذات القرون الكبيرة.

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وتعد هذه الرياضة إحدى الرياضات التقليدية لدى قبائل الهاوسا وتسمى (Hawan Kaho) ، وفيها يتنافس شخصان أو أكثر على تسلق قرون الثيران، والذي يظل ممسكا بقرون الثور أكثر من الآخرين يكون هو الفائز.


وأوضح المقطع، اثنين من المنافسين يقفان أمام ثورين يمتازان بطول قرونهما، وفي لحظة يقوم أحدهما بالتسلق على قرن الثور الذي أمامه، يتبعه المنافس الآخر بنفس الحركة.

 

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