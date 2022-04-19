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الثلاثاء، 19-04-2022 10:07 ص

شاهد.. أمريكي يدخل موسوعة غينيس كصاحب أضخم لسان

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الوكيل الإخباري - دخل شاب أمريكي يدعى دانتي بارنز، موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، بعد أن تم تسجيله كصاحب أضخم لسان في العالم.

وقالت موسوعة "غينيس"، إن بارنز له أكبر محيط لسان في العالم، حيث إنه عندما يتمدد يصل لسانه إلى ارتفاع 42 ملم، وعرض 40 ملم.

ونشرت الموسوعة مقطع فيديو يظهر ضخامة لسان بارنز الاستثنائية، حيث بدا وكأنه يملأ فمه بالكامل، كما وضع الشاب بيضة إلى جوار لسانه ليظهر اللسان مقاربا إلى حد كبير لحجم البيضة.

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