شاهد إصابة عروس هندية بحروق أثناء إطلاقها النار في حفل زفافها

الوكيل الإخباري - وثق مقطع فيديو متداول عروسين ممسكين بمسدسات نارية كبيرة الحجم في حفل زفاف هندي ويقفان أمام الكاميرات لإطلاق النيران وظهرهما في ظهر بعض.

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ثم أطلق كلاهما نيران أسلحته خلال لحظات قليلة، أطلق مسدس العروس شعلة نارية هائلة على وجهها وصدرها.





وسقطت البندقية على الفور وركض الجميع لمساعدة العروس، وأصيب المعازيم بالهلع.



وعانت العروس من إصابات خطيرة من حروق وصدمة نفسية.

Idk what's wrong with people these days they are treating wedding days more like parties and this is how they ruin their perfect day. 🤷‍♀️ pic.twitter.com/5o626gUTxY March 31, 2023

صدى البلد