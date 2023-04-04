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الثلاثاء، 04-04-2023 10:36 ص

شاهد إصابة عروس هندية بحروق أثناء إطلاقها النار في حفل زفافها

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الوكيل الإخباري - وثق مقطع فيديو متداول عروسين ممسكين بمسدسات نارية كبيرة الحجم في حفل زفاف هندي ويقفان أمام الكاميرات لإطلاق النيران وظهرهما في ظهر بعض.

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ثم أطلق كلاهما نيران أسلحته خلال لحظات قليلة، أطلق مسدس العروس شعلة نارية هائلة على وجهها وصدرها.


وسقطت البندقية على الفور وركض الجميع لمساعدة العروس، وأصيب المعازيم بالهلع.


وعانت العروس من إصابات خطيرة من حروق وصدمة نفسية.

 

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