الثلاثاء 09-04-2024
الوكيل الاخباري
 

العثور على جثة ستيني في اربد والأمن يحقق

حماس تدرس مقترحا جديدا لوقف إطلاق النار وتشير لاستمرار "التعنت" الإسرائيلي

12 دولة عربية تعلن أول أيام عيد الفطر - أسماء

عائلات المحتجزين ترفض نسف نتنياهو صفقة التبادل

ارتفاع العقود الآجلة للذهب عالمياً اليوم الثلاثاء

ارتفاع أسعار النفط عالمياً

سلطة وادي الأردن تعلن حالة الطوارئ المتوسطة

المملكة تتحرى هلال شوال اليوم الثلاثاء

لبيد: صفقة تبادل الأسرى صعبة لكنها لا تزال ممكنة

تصريحات أميركية جديدة بشأن ميناء غزة المؤقت

الثلاثاء، 09-04-2024 08:15 ص

شاهد إمام أُغمى عليه بسبب دعائه لغزة في العراق

1000323045


الوكيل الإخباري - أثناء إمامته لصلاة التراويح في أحد مساجد مدينة الموصل،  أغمى على شيخ عراقيّ وهو يبكي بحرقة خلال دعائه لأهل غزة، إذ انتشر فيديو بشكل واسع عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي يظهر ما حدث.

اضافة اعلان

 

وقد استرسل الشيخ في دعاء ليلة الـ27 من شهر رمضان، والمعروفة بليلة القدر، بانفعال شديد، وبدا في المقطع تهدج صوته بالبكاء، وبكاء المصلين من خلفه، رافعا يديه في استحضار واضح، ثم ما لبث أن بدأ في فقدان توازنه من شدة التأثر، إلى أن سقط مغشيا عليه، ليحاول المصلون بعد ذلك إسعافه.

وفي نهاية الدعاء، الذي ردده الإمام بانفعال وخشوع، قال: "إلهنا.. انصر عبادك المستضعفين في غزة. اللهم انصر عبادك المحاصرين في غزة، قد ضاقت عليهم الأرض بما رحبت".

 

 

روسيا اليوم 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
Doc-P-1184730-638481881180693109

طفلة تهرب من رافعة ضخمة في اللحظات الأخيرة بإنجلترا -فيديو

Screenshot_8-4-2024_55557_twitter.com_-800x549

تمايلت ثم انقلبت.. لحظة مرعبة لسقوط شاحنة من فوق جسر في إفريقيا

Doc-P-1184900-638482168739413577

حدث فلكي مذهل.. فيديو يوثق كسوفاً كليا نادرا للشمس في أميركا الشمالية

Doc-P-1184236-638480891611808055

ظاهرة نادرة..شاهد بركان جبل إتنا في إيطاليا يطلق حلقات دخان في السماء

مخمخمخمخ

عمره 111 عاما... أكبر معمر في العالم يكشف سر طول العمر

real-270618-2

بسبب الإيجارات المرتفعة.. هذا ما يفعله سكان هذه الجزيرة الاسبانية