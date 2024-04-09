شاهد إمام أُغمى عليه بسبب دعائه لغزة في العراق

الوكيل الإخباري - أثناء إمامته لصلاة التراويح في أحد مساجد مدينة الموصل، أغمى على شيخ عراقيّ وهو يبكي بحرقة خلال دعائه لأهل غزة، إذ انتشر فيديو بشكل واسع عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي يظهر ما حدث.



اضافة اعلان

وقد استرسل الشيخ في دعاء ليلة الـ27 من شهر رمضان، والمعروفة بليلة القدر، بانفعال شديد، وبدا في المقطع تهدج صوته بالبكاء، وبكاء المصلين من خلفه، رافعا يديه في استحضار واضح، ثم ما لبث أن بدأ في فقدان توازنه من شدة التأثر، إلى أن سقط مغشيا عليه، ليحاول المصلون بعد ذلك إسعافه.





وفي نهاية الدعاء، الذي ردده الإمام بانفعال وخشوع، قال: "إلهنا.. انصر عبادك المستضعفين في غزة. اللهم انصر عبادك المحاصرين في غزة، قد ضاقت عليهم الأرض بما رحبت".

روسيا اليوم