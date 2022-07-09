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السبت، 09-07-2022 10:05 ص

شاهد.. إنقاذ حياة حاج يمني بعد تعرضه لأزمة قلبية حادة

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الوكيل الإخباري - في إطار خدمتها المتميزة للحجاج تمكنت وزارة الصحة من إنقاذ حياة حاج يمني تعرّض لأزمة قلبية حادة أثناء وجوده في المسجد الحرام.

وقال عبدالله هادي، حاج من اليمن: شعرت بضيق في صدري، وتم نقلي إلى مستشفى الحرم، وتم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وتم نقلي بعربة الإسعاف بعد ذلك إلى مستشفى الملك عبدالله.

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وأثنى الحاج اليمني على الخدمة المقدمة له، وسرعة التفاعل مع حالته والاهتمام، الذي وجده، معبرًا عن سعادته بتحسن حالته وتماثله للشفاء وفق صحيفة عاجل.


ومن ناحيته، قال الدكتور محمد العتيم، استشاري القلب: الحاج كان يعاني من جلطة قلبية حادة وتم التعامل مع الحالة بسرعة خلال 120 دقيقة، وتم إدخال المريض إلى معمل القسطرة القلبية وغرفة العمليات، وتم إجراء قسطرة قلبية في الشريان الأمامي وتكللت العملية بالنجاح.

 


 

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