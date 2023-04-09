شاب يبيع أغرب سلعة على الإطلاق في السعودية - فيديو

الوكيل الإخباري - تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي ، قيام شاب من القصيم في السعودية، بالمتاجرة في مادة يقوم بجمعها من على أسطح المنازل ومن ثم بيعها.

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وقال الشاب، خلال مقطع فيديو نشره حساب سامي العودة على تيك توك: "نجحت بالمتاجرة في الغبار".



وأضاف الشاب "أنه يجمع الغبار من فوق أسطح المنازل المهجورة ويدفع للعمال 200 أو 300 ريال".



وظهر الشاب خلال مقطع فيديو آخر وهو يقوم بجمع الغبار من فوق سطح أحد المنازل ويخلطه بالماء.



وتابع الشاب أن سعر كيلو الغبار 15 ريالا، ويضاف إليه الضريبة ويصل السعر إلى 17.5 ريال.



ولدى سؤاله عن جدوى استخدام الغبار، أجاب قائلاً: "ثمة من يسأل من الساذج الذي سوف يشتري هذه المادة؟.. ولكن في الواقع أننا نضعها على السيارات فيصبح شكلها كأنها وكالة (جديدة)".

روسيا اليوم