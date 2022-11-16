شاهد الطفلة التي رفعت عدد سكان العالم إلى 8 مليارات

الوكيل الإخباري - بعد 11 عاماً من وصول الأرض إلى 7 مليارات نسمة، وصلت الطفلة الفلبينية فينيس إلى هذا الكوكب لتجعل عدد السكان 8 مليارات.



فقد وُلدت فينيس في مستشفى الدكتور خوسيه فابيلا التذكاري في توندو، مانيلا، عند الساعة 1.29 صباحاً.

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وقال الدكتور روميو بيتوين، رئيس الطاقم الطبي بالمستشفى: "لقد شاهدنا للتو الطفل الذي جعل العالم بـ 8 مليارات نسمة.



وأوضح أن الأم دخلت المخاض عند الساعة 11 مساء، وكانت ولادة طبيعية وتلقائية.

نمو غير مسبوق

في حين أعلنت الأمم المتحدة أن هذا النمو غير المسبوق، ويرجع إلى الزيادة التدريجية في عمر الإنسان بسبب التحسينات في الصحة العامة والتغذية والنظافة الشخصية والطب.



كما أنه ناتج عن مستويات الخصوبة العالية والمستمرة في بعض البلدان.









مع ذلك، أضافت أن معدل النمو الإجمالي لسكان العالم آخذ في التباطؤ.

10 مليارات في عام 2080

يشار إلى أنه وبعد طفرة كبيرة في منتصف القرن العشرين، يعني تخفيف النمو السكاني أن الوصول إلى 9 مليارات شخص سيستغرق 15 عاما أخرى.

وقالت الأمم المتحدة إنها لا تتوقع بلوغ 10 مليارات حتى عام 2080.

ومن المتوقع بعد ذلك أن يصل عدد السكان إلى ذروته عند حوالي 10.4 مليار.

وفي العام المقبل، من المتوقع أن تتفوق الهند على الصين كأكبر دولة من حيث عدد السكان، حيث ربما تبلغ ذروتها حوالي عام 2064 مع 1.7 مليار شخص.



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