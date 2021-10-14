الخميس 14-10-2021
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الخميس، 14-10-2021 01:30 م

شاهد...الملكة إليزابيث تثير قلق الجمهور في أحدث ظهور لها

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الوكيل الإخباري - ظهرت الملكلة إليزابيث، 95 عاماً، عند وصولها للاحتفال بالذكرى المئوية للفيلق البريطاني الملكي في وستمنستر، وهي تتكئ على عصا، أثناء تواجدها برفقة إبنتها.

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لم تكن المرة الأولى التي تظهر فيها الملكة وهي تستعين بعصا للمشي، ولكن تم تصويرها سابقاً باستخدام واحدة في مناسبات قليلة فى اعوام 2003 و 2004، على الرغم من أن ذلك كان بعد إجراء عملية جراحية في الركبة.

 

وبحسب صحيفة الديلي ميل، قيل إنها كانت تستخدم العصا "للراحة" للمرة الأولى وعلى الرغم من عدم تقديم سبب طبي محدد، إلا أن التكهنات معظمها كانت بسبب مدخل الدير المرصوف بالحصى.

 


 

المصدر - الفن 

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