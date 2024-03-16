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الوكيل الاخباري
 

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السبت، 16-03-2024 08:27 ص

شاهد اندلاع حريق داخل استوديو الأهرام في القاهرة

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الوكيل الإخباري - اندلع حريق كبير فجر اليوم السبت في استوديو الأهرام للتصوير السينمائي بمدينة الجيزة جنوب القاهرة، ما أدى إلى إصابة 4 أشخاص، اثنان من قوات الحماية المدنية المصرية ، واثنان آخران من السكان .

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فيما لا تزال قوات الحماية المدنية المصرية تتعامل مع النيران بعد تمددها في العديد من الوحدات السكنية المجاورة.

 

وأخلت القوات الأمنية المصرية عدة شقق قريبة من الموقع، وأعلنت وزارة الصحة المصرية حالة الطوارئ في مستشفيات الجيزة.

فيما أغلق موقع الحادث وأفرغت الأبنية المجاورة، وأظهرت مقاطع مصورة جديدة حجم النيران التي التهمت فجر السبت "استوديو الأهرام" الشهير في مدينة الجيزة جنوب العاصمة المصرية، حيث تصور العديد من المسلسلات الفنية الرمضانية.

 

وبيّن الفيديو الأحدث من مكان الحريق، حجم النيران الهائلة التي استعرت في المكان بينما لم تعرف الأسباب بعد.

 

 

 

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