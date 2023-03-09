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الخميس، 09-03-2023 10:30 ص

شاهد تحطم طائرتين في إيطاليا وسقوط إحداهما على سيارة متوقفة

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الوكيل الإخباري - أعلنت القوات الجوية الإيطالية، يوم الأربعاء، تحطم طائرتين إثر تصادم جوي في تدريب عسكري، أسفر عن مقتل الطيارين.

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وأوضحت أن طيارين إيطاليين لقيا حتفهما خلال مهمة تدريبية عندما تصادمت طائرتيهما في الجو وسقطتا على الأرض.

وأضافت أن الطائرتين من طراز “يو-208” سقطتا بالقرب من مطار جيدونيا العسكري، الواقع على بعد حوالي 25 كيلومترا شمال شرقي روما.


وأشارت إلى أن إحدى الطائرتين سقطت على حقل فيما سقطت الأخرى على سيارة متوقفة في منطقة سكنية، ما أدى إلى تضرر عدد المنازل، مؤكدة أن الحادث لم يتسبب في المزيد من الضحايا.


من ناحيتها، قدمت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني تعازيها لأسر الطيارين وزملائهما، فيما أعلنت السلطات فتح تحقيق في الحادث لمعرفة ملابساته.

 

 

 

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