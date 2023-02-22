قنوات البندقية بلا مياه.. إيطاليا تحذر من موجة جفاف شديدة بعد الشتاء -فيديو

الوكيل الإخباري - أطلقت إيطاليا تحذيرا جديدا من موجة جفاف شديدة بعد انتهاء فصل الشتاء، وذلك بعد أن شهدت جبال الألب أقل من نصف تساقط الثلوج المعتاد، كما تشهد مدينة البندقية الإيطالية، المشهورة بقنواتها المائية وقواربها التي تستقطب ملايين السياح سنويا، انخفاضا كبيرا في مستويات المياه.

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وقالت صحيفة “المساجيرو” الإيطالية، إن جفاف قنوات مدينة البندقية الإيطالية منعت سيارات الأجرة المائية وسيارات الاسعاف والقوارب التي كانت تسير في المياه، من العبور.

وفقًا للعلماء والجماعات البيئية، قد تواجه إيطاليا موجة جفاف أخرى بعد حالة الطوارئ في الصيف الماضي، حيث في يوليو ، أعلنت إيطاليا حالة الطوارئ خاصة في منطقة نهر بو، وهو ما اثر على حوالي ثلث الإنتاج الزراعي للبلاد وعانت من أسوأ جفاف منذ 70 عامًا.

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