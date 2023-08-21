شاهد تعنيف رضيعة داخل مستشفى يثير الغضب بالعراق

الوكيل الإخباري - أثار مقطع فيديو يظهر تعنيفاً لطفلة حديثة الولادة داخل مستشفى بأربيل في كردستان العراق، يوم الأحد، موجة من الغضب على وسائل التواصل الاجتماعي، وأعاد تسليط الضوء على حوادث العنف بحق الأطفال في العراق.



وتظهر في الفيديو ممرضتان قامتا بتعنيف الطفلة التي كانت مستلقية داخل حاضنة أطفال، فيما ظهر شعار المستشفى على لباس إحداهما.

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وبحسب وسائل الإعلام، فقد تعهدت إدارة المستشفى بفتح تحقيق بالقضية ونشر نتائجه، ومعاقبة المتهمتين.





هل هكذا تتعاملون مع الأطفال حديثي الولادة ؟

الفيديو لممرضتين يُعنفنَ طفلة حديثة الولادة في مستشفى انترناشنال في اربيل إلى مدير مستشفى انترناشنال في اربيل …هل هكذا تتعاملون مع الأطفال حديثي الولادة ؟الفيديو لممرضتين يُعنفنَ طفلة حديثة الولادة في مستشفى انترناشنال في اربيل pic.twitter.com/ncUOpSo0cy August 19, 2023

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