الإثنين 21-08-2023
الوكيل الاخباري

الخدمة المدنية: امتحان لموظفين بالقطاع العام لتعديل درجاتهم الوظيفية قريبا

الاحتلال يغلق جميع المداخل المؤدية إلى مدينة الخليل

خلفاً لقبيلات .. وزير التربية يكلف العجارمة بمهام الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية

طالبة تقدمت لكافة امتحانات التوجيهي .. وعند اعلان النتائج كانت المفاجأة

مقتل إسرائيلية وإصابة آخر بعملية إطلاق نار في الخليل

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً اليوم الاثنين

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

الأردن يسمح بنقل سيارات المغتربين ضمن رؤوس قاطرة

الجيش: بدء استقبال طلبات المكرمة الملكية - رابط

انقلاب مركبة على الطريق الصحراوي

الإثنين، 21-08-2023 11:57 ص

شاهد تعنيف رضيعة داخل مستشفى يثير الغضب بالعراق

bebe


الوكيل الإخباري - أثار مقطع فيديو يظهر تعنيفاً لطفلة حديثة الولادة داخل مستشفى بأربيل في كردستان العراق، يوم الأحد، موجة من الغضب على وسائل التواصل الاجتماعي، وأعاد تسليط الضوء على حوادث العنف بحق الأطفال في العراق.

وتظهر في الفيديو ممرضتان قامتا بتعنيف الطفلة التي كانت مستلقية داخل حاضنة أطفال، فيما ظهر شعار المستشفى على لباس إحداهما.

اضافة اعلان


وبحسب وسائل الإعلام، فقد تعهدت إدارة المستشفى بفتح تحقيق بالقضية ونشر نتائجه، ومعاقبة المتهمتين.

 

 

العربية 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
506522

ماذا يحدث إذا مات شخص ما في الفضاء؟

f1280x720-346982_478657_5050-768x432

شاهد نهاية مأساوية لامرأة أرادت الهرب عبر نافذة خلال زلزال كولومبيا

3P5yu3Pd-F31siWeWgAAzjWI_11zon-1200x900

السعودية : بيع أغلى صقر بـ'الشرق الأوسط '

5f9df82368f0c1f79bd6db567370ce78-768x512

شاهد عقاب رادع لسائق متهور قاد سيارته بسرعة 253 كم/س في أستراليا

247613

شاهد امرأة تلتقط صورة مع صاروخ قبل لحظات من وقوع كارثة في اوكرانيا

مشاهد24-تحطم-طائرة-على-طريق-سريع-7b2q2hli29gmnhzmx1riqs8cujc1nuwnx3wf1airswn

شاهد لحظة تحطم طائرة خاصة على طريق سريع في ماليزيا

أخبار متعلقة
اغاغا

درجة حرارتها كسرت الـ 54.. تعرف على أكثر دولة ساخنة بالوطن العربي