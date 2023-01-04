شاهد جريان وادي الرمة بعد هطول الأمطار في السعودية

الوكيل الإخباري - شهدت منطقة القصيم هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة سالت معها الشعاب والأودية.

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وأظهر مقطع فيديو نشرته إمارة المنطقة جريان وادي الرمة عبر جسر الطريق الممتد من محافظة النبهانية إلى مركز القيصومة.



يشار إلى أن المركز الوطني للأرصاد توقع أن الفرصة لا تزال مهيأة اليوم لهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي لجريان السيول على أجزاء من مناطق مكة والمدينة والباحة، تمتد لأجزاء من مناطق الشرقية والرياض والقصيم وحائل والجوف والحدود الشمالية.

#فيديو|



شاهد جريان وادي الرمة عبر جسر الطريق الممتد من محافظة النبهانية إلى مركز القيصومة بعد الحالة المطرية التي شهدتها منطقة pic.twitter.com/QSrsxtMBf2 شاهد جريان وادي الرمة عبر جسر الطريق الممتد من محافظة النبهانية إلى مركز القيصومة بعد الحالة المطرية التي شهدتها منطقة #القصيم January 3, 2023

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