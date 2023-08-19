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السبت، 19-08-2023 12:09 م

شاهد حيوان غريب يثير الجدل في ولاية تكساس الأمريكية

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الوكيل الإخباري - التقطت كاميرات المراقبة مقطع فيديو لحيوان غامض، غريب الشكل حير المسؤولين في ولاية تكساس الأمريكية.

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وقالت سيدة تدعى تينا كاليج، إنها صورت الحيوان غريب الشكل من منزلها في قرية هيل كانتري، ولا تزال حتى الآن مصدومة من شكله غير المألوف.

وأضافت: “كان الحيوان الغريب يأكل ثمار التوت المتساقطة من الأشجار”.


وتباينت التفسيرات بشأن الحيوان فمنهم من قال إنه “تشوباكابرا”، وهو مخلوق أسطوري في التراث الشعبي لأجزاء من الأميركيتين، وسجلت أول مشاهدة مزعومة له في بورتو ريكو، آخرون رأوا أن الحيوان فصيلة غير معروفة تمزج بين الذئب والكلب، وفقما نقلت وكالة “يو بي آي” للأنباء.


من جانبها توقعت الأخصائية في الثدييات بحديقة حيوان سان أنطونيو، راشيل مالستاف، أن يكون الحيوان ذئبا أو كلبا مصابا بالجرب أو مشاكل جلدية أخرى.

 

 

 

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