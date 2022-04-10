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الأحد، 10-04-2022 02:01 م

شاهد..حيوان غريب يثير الرعب في روسيا

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الوكيل الإخباري - في صدفة فريدة من نوعها، عثر صياد روسي على حيوان غريب الشكل، ترك الناس في حالة من الحيرة إزاء نوعه، فيما اعتبره البعض أنه يشبه "ابن التنين".

وشارك رومان فيدورتسوف (39 عاما) صورة لحيوان غامض الشكل على حسابه بتطبيق "إنستغرام"،  الذي يضم مجموعة من صور الحيوانات المرعبة التي عثر عليها في المحيط.

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وكان فيدورتسوف، وفق سكاي نيوز عربية، في مهمة صيد في بحر النرويج، عندما عثر صدفة على الحيوان الغامض.


وحاول كثيرون تخمين حقيقة هذا الحيوان الغريب الشكل.


وقال البعض إن الحيوان "أسطوري" أو تنين صغير، معتمدين في ذلك عيونه الضخمة وزعانفه التي تبدو مثل الأجنحة وذيله الطويل بشكل غير عادي بالنسبة إلى الحيوانات البحرية.


وذكر أحد المعلقين أن الحيوان تنين صغير ولد حديثا، فيما بدا الخوف مسيطرا على آخر، إلى درجة القول إنه ليس بحاجة إلى السباحة في المحيط مجددا.

 


 

 

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