شاهد ردة فعل أردوغان عندما قدم إليه حارسه الشخصي كوب ماء

الوكيل الإخباري - أثار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان جدلا كبيرا بعد رفضه شرب الماء من يد حارسه الشخصي.
وحسب ما أظهره مقطع فيديو، تداولته المواقع المحلية التركية على نطاق واسع، فإن أردوغان رفض شرب الماء من يد حارسه الشخصي، ثم عاد وقبله من يد ابنه بلال أردوغان.
ولم يُفهم سبب رفض رئيس تركيا شرب الماء في البداية، فيما قال موقع صحيفة “إسطنبول” إن الأمر يتعلق بـ”إجراء أمني”.
وقالت تقارير صحفية إن الفيديو التقط خلال مشاركة أردوغان في نشاط سياسي بإقليم هاتاي، استعدادا للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.
لقطة مؤثرة بين الرئيس أردوغان وولده بلال..— الرادع التركي 🇹🇷 (@RD_turk) May 22, 2023
أحد المرافقين أعطى الرئيس كوب ماء لكنه تردد في شربه حتى أخذه ولده بلال وأعطاه قائلاً هو آمن يا أبي... pic.twitter.com/HyUZoUGe3h
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