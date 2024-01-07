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الأحد، 07-01-2024 12:06 م

شاهد سائق طائش يُقلع بسيارته وخرطوم الوقود معلقاً بها في لبنان

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الوكيل الإخباري - تسبب سائق في أضرار لمحطة وقود في بلدة الزرارية بجنوب لبنان، وذلك بعد أن نسي خرطوم الوقود بسيارته أثناء مغادرته المحطة.

وأظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، السائق وهو يقود سيارته، بينما كان خرطوم الوقود لا يزال معلقاً بها. ورغم نداءات المتواجدين له بالتوقف، إلا أنه لم ينتبه، ما تسبب في إزاحة ماكينة تعبئة البنزين من مكانها وتضررها.

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وبحسب ما ذكر حساب “يازا”، وهي جمعية خيرية لبنانية تعنى بتعزيز السلامة على الطرقات، فإن الحادثة وقعت يوم السبت الماضي.

 

 

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